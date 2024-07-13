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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'nın başkenti Dublin'de sağlık çalışanlarından Filistin'e destek gösterisi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de sağlık çalışanları Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Huzeyfe Taştan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
İrlanda'nın başkenti Dublin'de sağlık çalışanlarından Filistin'e destek gösterisi Fotoğraf: Huzeyfe Taştan - AA

Dublin

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından organize edilen gösteri, ABD'nin Dublin Büyükelçiliği önünde gerçekleşti.

Göstericiler, "Siyonizmin zincirlerini kırın", "Soykırımı sonlandırın" ve "Filistinli bebekler hedef değil" yazılı dövizler açtı.

Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının isimlerini okuyan göstericiler, İsrail'in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımda ABD'nin ortaklığına dikkat çekmek amacıyla ABD Başkanı Joe Biden posterleri açtı.

Gösteriye katılan Caroline Jagoe, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Jagoe, "7 Ekim'den bu yana İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan sağlık çalışanı meslektaşlarımızı, zor koşullardaki cesaretlerini, şefkatlerini hatırlamak ve gözaltında kalanlarla dayanışma içinde olmak için anmak istedik." dedi.

Gazze'nin son 9 ay boyunca İsrail silahlı kuvvetlerinin benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldığını dile getiren Jagoe, soykırımda hayat kurtarmaya çalışırken ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü ve gözaltına alındığını kaydetti.

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