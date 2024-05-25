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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda: İsrail'in Refah'a yönelik süregelen saldırıları UAD kararının açık ihlalidir

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'a yönelik süregelen saldırılarının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararının açık ihlali olduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İrlanda: İsrail'in Refah'a yönelik süregelen saldırıları UAD kararının açık ihlalidir Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Londra

Harris, İrlanda'nın Wicklow bölgesinde, basın mensuplarına, İsrail'in Refah'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İrlanda Başbakanı, İsrail'in Refah'taki saldırılarının kınanması gerektiğini belirterek, saldırıların bölgedeki insani felaket açısından durumu daha da kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararına atıfta bulunan Harris, "Bu saldırılar, uluslararası bir mahkemenin dün verdiği kararın açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik saldırılardan derhal vazgeçerek UAD'nin kararına uyması gerektiğini vurgulayarak, "Netanyahu'nun bunu (UAD kararını) görmezden gelerek ısrar etmesi ciddi endişe kaynağıdır." dedi.

"İsrail'deki Büyükelçimizin maruz kaldığı muamele kesinlikle kabul edilemez"

Harris, İrlanda'nın Norveç ve İspanya ile Filistin devletini tanıma kararı aldığını hatırlatarak, "Bunu iki devletli çözüm umudunu ve hedefini canlı tutmak için yaptık, diğerleri ise bombalayarak bunu unutturmaya çalışıyor. Bu durumun kesinlikle sona ermesi gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Harris, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi Sonya McGuinness'in ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığına çağırılmasına değinerek şunları söyledi:

"İsrail'deki Büyükelçimizin bu hafta içinde maruz kaldığı muamele kesinlikle kabul edilemez. Büyükelçilerin kameralar önünde geçit törenine tabi tutulması ve video izletilirken görüntülenmesi normal diplomatik uygulama değildir. İrlanda burada görev yapan büyükelçilere bu şekilde davranmaz ve biz de asla davranmayız. Dünyanın dört bir yanındaki büyükelçilerimize bu şekilde davranılmasını beklemiyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine mümkün olan en güçlü ve uygun terimlerle ilettik."

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

İsrailli yetkililer, söz konusu kararın ardından bu üç ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, 7 Ekim'de çekildiği iddia edilen bazı görüntüleri büyükelçilere izletip kayda almıştı.

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