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Dünya

İrlanda basınının sandık çıkış anketine göre, Sinn Fein ve Fine Gael partileri seçimi baş başa götürüyor

İrlanda'da yapılan erken genel seçimdeki sandık çıkış anketine göre, sol milliyetçi parti Sinn Fein yüzde 21,1 ve merkez sağ parti Fine Gael yüzde 21 oy oranlarıyla yarışı baş başa götürüyor.

Zuhal Demirci  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
İrlanda basınının sandık çıkış anketine göre, Sinn Fein ve Fine Gael partileri seçimi baş başa götürüyor

Londra

Ülke basının paylaştığı sandık çıkış anketine göre, sol milliyetçi parti Sinn Fein yüzde 21,1, merkez sağ parti Fine Gael yüzde 21 ve bir diğer merkez sağ parti Fianna Fail yüzde 19,5, Sosyal Demokratlar yüzde 5,8 ve İşçi Partisi yüzde 5 oy aldı.

Ayrıca, Yeşiller Partisi yüzde 4, Aontu yüzde 3,6, Dayanışma-Kârdan Önce Halk yüzde 3,1, Bağımsız İrlanda yüzde 2,2 ve bağımsızlar ile diğerleri yüzde 14,6 oy aldı.

Sandık çıkış anketi, ülke çapında 200'den fazla noktada 5 binden fazla seçmen arasında yapıldı.

Yarın ülke genelinde yapılacak sayımların sonuçları sandık çıkış anketinin bulgularını doğrularsa, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğu öngörülüyor.

Fine Gael'in lideri Simon Harris ile Fianna Fail'in lideri Micheal Martin, temel politika farklılıkları nedeniyle olası koalisyonda Sinn Fein'i ortak olarak değerlendirmiyor. Bu durumda, Fine Gael ile Fianna Fail partilerine dayalı bir koalisyonun hükümetinin kurulması muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Oyların sayım işlemine ertesi gün başlanacak

Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

Ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

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