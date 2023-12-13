Dolar
29.05
Euro
31.35
Altın
1,981.40
ETH/USDT
2,202.00
BTC/USDT
41,870.00
BIST 100
7,529.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda Başbakanı Varadkar, İsrail'in sahip olduğu desteği hızla yitirdiğini söyledi

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in dünyada sahip olduğu desteği hızlı şekilde kaybettiğini belirterek, ABD'nin dahi Gazze'de yaşananlarla ilgili ikinci kez düşünmeye başladığını ifade etti.

Behlül Çetinkaya  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
İrlanda Başbakanı Varadkar, İsrail'in sahip olduğu desteği hızla yitirdiğini söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Londra

İrlanda medyasında yer alan habere göre Varadkar, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları neticesinde dünyada kendisine gösterilen desteği hızla yitirdiğini kaydeden Varadkar, İsrail'in en yakın müttefiki ABD'nin de Gazze'de yaşananları ikinci kez düşünmeye başladığını söyledi.

Varadkar, bu durumun İsrail için "stratejik felaket" olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar." dedi.

İsrail'e Batı Şeria'da attığı adımlar karşısında İrlanda hükümetinin yaptırım uygulamasının zamanının geldiğini vurgulayan Varadkar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Micheal Martin'in bu konuyu Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlattı.

Varadkar, "Yapmak istediğimiz ve üzerinde çalışılan konu, Batı Şeria'daki Filistinliler için büyük zorluklara sebep olan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere seyahat kısıtlamaları uygulamaktır." ifadesini kullandı.

Ekonomik yaptırım kararlarının AB'de oy birliğiyle alındığına işaret eden Varadkar, Gazze'deki durumun kabul edilemez seviyede olduğunu vurguladı.

Varadkar, AB'nin de iki devletli çözümden yana tavır alan duruş belirlemesi gerektiğini söyledi.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Türkiye'de "İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi" kurulacak
    Ankara'da bir öğrenci daha okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
    Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
    Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü

    Benzer haberler

    İrlanda Başbakanı Varadkar, İsrail'in sahip olduğu desteği hızla yitirdiğini söyledi

    İrlanda Başbakanı Varadkar, İsrail'in sahip olduğu desteği hızla yitirdiğini söyledi

    İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Filistin bayrağının göndere çekilmesini kabul etti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet