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Dünya

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, 2023'te gözlemlenen Müslüman karşıtlığından endişeli

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), 2023'te Avrupa'da Müslümanlara karşı gözlemlenen çeşitli nefret ve ayrımcılık biçimlerine dair derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, 2023'te gözlemlenen Müslüman karşıtlığından endişeli

Paris

Merkezi, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan ECRI, 2023 yılı faaliyet raporunu yayımladı.

Konsey'e üye ülkelerde ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün geçen yılki seyrinin ele alındığı raporda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Müslümanlara yönelik çevrim içi ortamda nefret söylemi dahil, nefret saikli olayların sayısında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

2023 Ekim ayından bu yana Avrupa Konseyi ülkelerinde Müslümanların "sanık" muamelesi gördüğüne işaret edilen raporda, "Avrupa ülkelerinin Müslümanlaştığını ve bunun bir tehdit olduğunu" öne süren çeşitli söylemlerin, siyasi amaçlara alet edildiği vurgulandı.

"Terörle mücadeleye yönelik kanunlar, Müslümanları olumsuz etkiliyor"

Raporda, "Terörle ve aşırıcılıkla mücadeleye yönelik kanun ve politikaların uygulanması, Müslümanlar veya Müslüman olarak algılananların üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Belirgin dini simge taşıyan kişilerin bazen terörle bağdaştırıldığı aktarılan raporda, ayrıca, bazı Müslümanların kaliteli tedaviye erişim konusunda da ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

Raporda, "ECRI, Avrupa'da Müslümanlara karşı gözlemlenen çeşitli nefret ve ayrımcılık biçimleriyle ilgili derin endişesini dile getirdi." ifadesi yer aldı.

ECRI, raporda, Avrupa Konseyine üye devletleri Müslümanlara karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı önlemeye ve bununla mücadele etmeye dair gözden geçirilmiş 5 nolu ECRI genel politika tavsiye kararına uymaya çağırdı.

Ukraynalıların etnik kökenine göre ayrım yapılıyor

Raporda, savaş nedeniyle yerinden edilen kişilerin 2023'te "zor bir durumun" içinde olduğu da vurgulandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle milyonlarca Ukraynalının yerinden edildiği kaydedilen raporda, "ECRI, Avrupa Konseyine üye devletlerin yetkilileri ve toplumlarının Ukrayna'da yerinden edilen insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gösterdiği dikkati çekici çabalara tanık olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, söz konusu ülkelerde Ukraynalıların etnik kökenine göre ayrım yapıldığına işaret edilerek özellikle Roman kökenli Ukraynalılara barınma koşulları gibi konularda farklı davranıldığı vurgulandı.

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