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İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İranlılar, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda ateşkes sonrası "ABD ve İsrail'e karşı zafer" kutlaması yaptı

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.

Ahmet Dursun  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İranlılar, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda ateşkes sonrası "ABD ve İsrail'e karşı zafer" kutlaması yaptı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.

24.06.2025

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan İranlılar, sık sık "zillet bizden uzaktır", "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm", "taviz yok" sloganları attı.

Siyasi liderliğe ve orduya destek mesajları verilen gösteride, özellikle gençlerin ve kadınların yoğun katılımı dikkati çekti.

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