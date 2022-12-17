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Dünya

İranlı ünlü aktris "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı

İranlı aktris Terane Alidusti'nin Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 17.12.2022
İranlı ünlü aktris "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı

Ankara

Konuya ilişkin haber İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlandı.

Habere göre, gözaltına alınan aktris Alidusti'ye "yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak", "isyanları kışkırtmak" ve İran karşıtı grupları desteklemek" gibi suçlamalar yöneltildi.

Haberde başka bir bilgi paylaşılmadı.

Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanmıştı.

İranlı aktris, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı.


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