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Dünya

İranlı milletvekilinden 'salgın sonrasında ülkede yeni toplumsal krizler çıkabilir' uyarısı

İranlı milletvekili Celudarzade, "Bugün enflasyon yüzde 40 civarında. İşçi ücretleri ise sadece yüzde 21 artırıldı. Bu asgari ücretle işçi sınıfına zulmedilmektedir." dedi.

Bilal Güler   | 17.04.2020
İranlı milletvekilinden 'salgın sonrasında ülkede yeni toplumsal krizler çıkabilir' uyarısı

Ankara

İranlı milletvekili Süheyla Celudarzade, asgari ücretin teklif edilen miktarın çok altında kaldığını ve ülkedeki ekonomik sorunların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeni toplumsal krizlere yol açabileceğini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Celudarzade, işçi, memur ve sağlık çalışanlarının yüzde 70'inden fazlasının asgari ve düşük ücretlerle çalıştığını buna karşılık yöneticilerin yüksek maaşlar aldığını belirtti.

Ülkede 2 milyon 800 bin tümen (yaklaşık 1217 Türk lirası) olarak teklif edilen asgari ücretin Yüksek Çalışma Konseyi tarafından dikkate alınmadığını ifade eden Celudarzade, "Bugün enflasyon yüzde 40 civarında. İşçi ücretleri ise sadece yüzde 21 artırıldı. Bu asgari ücretle işçi sınıfına zulmedilmektedir." dedi.

Kovid-19 salgınıyla insanların işsiz kalabileceğine bunun da toplumda memnuniyetsizlikleri beraberinde getireceğine dikkati çeken Celudarzade, ülkede yeni toplumsal krizler, ekonomik sorunlar ve anormalliklerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

İran'da hafta başında belirlenen asgari ücret, geçen yıla oranla yüzde 21 artarak, 1 milyon 835 bin tümen (yaklaşık 800 Türk lirası) olarak açıklanmıştı.

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