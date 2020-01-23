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Dünya

İranlı komutan: Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda 4 ABD üssü kullanıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hacızade, İranlı General Süleymani'yi öldüren SİHA Kuveyt'teki ABD üssünden kalkmış olabileceğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 23.01.2020
İranlı komutan: Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda 4 ABD üssü kullanıldı

Ankara

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ABD'nin bölgede kullandığı 4 üssün 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İranlı General Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgisi olduğunu açıkladı.

Saldırının yaşandığı gece ABD'nin bölgedeki üslerinden ağır mühimmat taşıyan uçakların kalktığını gözlemlediklerini aktaran Hacızade, "Genellikle Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'nden kalkan MQ-9 tipi insansız hava araçları (saldırı esnasında) bölge üzerinde bulunuyordu." dedi.

"Helikopterler de Irak'ta bulunan Taci ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nden kalktı" 

ABD'nin saldırıda Irak'taki üsleri de kullandığını ifade eden Hacızade, "Helikopterler de Irak'ta bulunan Taci ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nden kalktılar. Bu durumu gözlemledik ancak hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hacızade, saldırı esnasında ABD'ye ait bir F-15 tipi savaş uçağının da Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunduğunu belirterek, "Bizim incelemelerimize göre, en az 4 ABD üssü bu saldırıda kullanıldı." ifadesini kullandı.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti.

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