İranlı kadın sporcu iki farklı ligin birinde futsal oynuyor diğerinde antrenörlük yapıyor
Futsal oyuncusu ve antrenörü Mahbube Nimeti, "En büyük arzum, gerçekten aşık olduğum, gönülden çalıştığım spor dalının hak ettiği ilgiyi görmesi ve kadınların da erkekler kadar görünür olması." dedi.
Tahran
Futbola yıllar önce erkek çocuklarla sokak aralarında top koşturarak başlayan İranlı kadın futsal oyuncusu ve antrenörü Mahbube Nimeti, bu sporda kadınların da erkekler kadar görünür olmasını istiyor.
Mahbube Nimeti, futbol serüvenini, bir kadın olarak İran'da spor yapmanın önündeki zorlukları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
İran Kadınlar Futsal Ligi'nde yer alan Mehr Azam takımında oynanan 36 yaşındaki sporcu, son 10 yıldır aynı zamanda antrenörlük yapıyor. İlginç ama antrenörlüğünü üstlendiği takımsa farklı.
Tahran Süper Ligi olarak adlandırılan bir alt ligde Novin Meşal takımını çalıştıran Nimeti, antrenörlüğe daha fazla zaman ayırdığını söylüyor.
"Sokakta futbol oynardım ve iyi oynadığım için erkekler beni takımlarına alırdı"
Nimeti'nin futbol merakı aileden değil sokaktan.
Erkek kardeşi olmadığını, babasının ise futbola ilgi duymadığını belirten Nimeti, sokak arasında futbol oynayan erkek çocukları izlerken kendisinin de hep top peşinde koşmak istediğini söyledi.
Bir süre sonra topu ayağına aldığında hemen diğer çocukların dikkatini çektiğini aktaran Nimeti, "Sokakta futbol oynardım ve iyi oynadığım için erkekler beni takımlarına alırdı. Lisedeki beden eğitimi hocamın yönlendirmesiyle de Beden Eğitimi Fakültesini tercih ettim. Futbol aşkından dolayı bu bölümü okudum." diye konuştu.
Yeteneğini keşfetmeye başladığında çok mutlu olduğunu dile getiren Nimeti, şöyle devam etti:
"Belki de toplumun bakış açısından dolayı fazla yükselemedim ama bu alanda kendimi iyi görüyordum. Futsalı 16 yaşımda fark ettim ve o zaman ülkenin liseliler takımına girdim. Aynı dönemlerde milli takım seçmelerine katıldım ama bir antrenörüm olmadığı ve kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştığım için seçilemedim."
Nimeti, üniversite takımındayken 3 yıl boyunca bölge birincisi olduklarını söyledi.
İyi bir antrenör ve teknik direktör olmak istediğini ifade eden İranlı kadın sporcu, bunun için yurt dışında eğitimi almayı düşündüğünü ancak maddi durumunun buna elverişli olmadığını söyledi.
Futsala yeni yönelen kız çocuklarının eskiye göre daha fazla imkana sahip olduğunu ve bazı önyargıların da değiştiğini belirten Nimeti, "Mesela eskiden babalar ‘kızlar futbol oynamaz’ derdi. Gerçekten yetenekli kızlar babaları tarafından engelleniyordu ve lise döneminde futbolu, futsalı bırakıyorlardı. Şimdi kızlar aileleri tarafından destekleniyorlar. Ülkede ve dünyada futsal iyi bir yere geldiği için yeni oyuncuları da kendine çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Sevdiğimiz bir alan için savaşmamız lazım"
Nimeti, İran’da kadınların statlara alınmamasını eleştirerek bunun üzücü bir durum olduğunu ifade etti.
Kadın sporcu, "İnsanın ilgi duyduğu bir alanı yakından takip edememesi acı verici. Ümit ediyorum ülkemizde de kadınlar gidip yakından bu sporu izleyebilirler. Öğrencilerim de bu durumdan hoşnut değiller. Onlar da bu sporu yakından görüp dokunmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Kadın futsalının İran'ın bütün liglerinde kapalı devre devam ettiğini belirten Nimeti, şunları kaydetti:
"Daha yeni yeni üst lig müsabakalarında video çekimine izin veriliyor ve maçı sadece bir kameraman takip edebiliyor. Baba ya da erkek kardeşin dahi kadınların futsal müsabakalarına girişleri yasak. Bu yasak kalksa kadın futsal oyuncularımız da tıpkı erkek futsal oyuncuları gibi kendilerini daha iyi hissederler."
Hiçbir değişimin kısa sürede gerçekleşmediğini, umutlu ve sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan Nimeti, "Sevdiğimiz şeyler için savaşmamız lazım. En büyük arzum, gerçekten aşık olduğum, gönülden çalıştığım spor dalının hak ettiği ilgiyi görmesi ve kadınların da erkekler kadar görünür olması." dedi.
İranlı sporcu, Türkiye’deki kadın futsalının durumunu iyi bilmediğini ancak futsal için çok sayıda İranlının Türkiye’ye gittiğini aktardı.
Nimeti, "Türkiye'ye yerleşerek orada eğitim veren çok İranlı var. Ülkemiz teknik anlamda dünyanın ilk sıralarında. Türkiye de gelir açısından daha iyi durumda ve maddi gelir için giden çok sayıda kişi var." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.