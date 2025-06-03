Dolar
39.16
Euro
44.84
Altın
3,388.62
ETH/USDT
2,587.20
BTC/USDT
105,652.00
BIST 100
9,008.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin, İran'ın düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli süre olanak tanıyacağı iddiası

ABD'nin İran'a sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağında, Tahran'ın "düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre izin verileceğinin" belirtildiği öne sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
ABD'nin, İran'ın düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli süre olanak tanıyacağı iddiası

Ankara

Axios haber platformunun nükleer anlaşma teklifinin taslağında yer alan maddeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran yönetimi arasında çoğu kez gerilimi tırmandıran nükleer müzakerelere ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, ABD yönetiminin İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre olanak tanıyacağı yönündeki iddianın, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğine dair açıklamalarıyla ters düştüğüne işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'a 31 Mayıs'ta sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağında, görüşmelerin bir sonraki turunda ele alınacak "ön fikirlerin" yer aldığı belirtildi.

Taslağa göre İran'ın, sivil amaçlar haricinde yerel zenginleştirme kapasitesi geliştirmesine izin verilmeyeceği, anlaşma sonrasında ise uranyum zenginleştirme oranını belirli bir süre yüzde 3'e düşürmesi gerektiği kaydedildi.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri ve Trump'ın teklifi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

ABD basını, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı.

Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin 31 Mayıs'ta Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Haziran'da yeni günlük uçuş rekoru
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu, Türk akademisyenlerle bir araya geldi
KKTC'de koalisyon hükümetindeki 3 parti ortak adayları Cumhurbaşkanı Tatar'a desteklerini açıkladı
Beşiktaş'ta devrilen ağaç 3 araca hasar verdi

Benzer haberler

ABD'nin, İran'ın düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli süre olanak tanıyacağı iddiası

ABD'nin, İran'ın düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli süre olanak tanıyacağı iddiası

Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık

Beyaz Saray'dan "Rusya-Ukrayna savaşı artık sona ermeli" çağrısı

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediğini söyledi

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediğini söyledi
İran Dışişleri Bakanı: İran'ın hakkına saygı gösterilmeden kesinlikle nükleer anlaşma olmayacak

İran Dışişleri Bakanı: İran'ın hakkına saygı gösterilmeden kesinlikle nükleer anlaşma olmayacak
AB, ABD ile tarifelerde uzlaşılamaması halinde misilleme yapacak

AB, ABD ile tarifelerde uzlaşılamaması halinde misilleme yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet