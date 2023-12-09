Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,352.90
BTC/USDT
43,889.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı
logo
Dünya

İranlı Bakana göre, ABD nükleer reaktörleri için İran'ın ağırlaştırılmış suyunu satın alıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldığını söyledi.

Ekip  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
İranlı Bakana göre, ABD nükleer reaktörleri için İran'ın ağırlaştırılmış suyunu satın alıyor

Ankara

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan Abdullahiyan, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin en gelişmiş alanlarının füze ve nükleer enerji sektörü olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullahiyan, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra fiilen ortadan kalkan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz baştan beri kırmızı çizgileri geçmeyeceğimizi söyledik. Karşımızda bir belge var ve karşı taraf bizim kırmızı çizgilerimizi dikkate almağı için anlaşmaya geri dönmedik. Biz ilerledikçe nükleer anlaşma faydalarını giderek kaybediyor. Nükleer anlaşmanın dar tünelinde kendimizi sıkıştırmayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
İİT ve Arap Birliği Temas Grubu "Gazze'deki savaşın durdurulması" için Kanada'da görüşmeler yaptı
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzurumuzu bozan kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ vefat etti

Benzer haberler

Politico: ABD hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi

Politico: ABD hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi

İranlı Bakana göre, ABD nükleer reaktörleri için İran'ın ağırlaştırılmış suyunu satın alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama

İsfahan'daki tarihi köprü akmayan nehre rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

İsfahan'daki tarihi köprü akmayan nehre rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet