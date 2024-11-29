Dolar
34.69
Euro
36.63
Altın
2,659.35
ETH/USDT
3,581.60
BTC/USDT
97,302.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın, nükleer tesislerinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceği açıklandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın iki nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılacak 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edileceğini Ajansa bildirdiğini duyurdu.

Aşkın Kıyağan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İran'ın, nükleer tesislerinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceği açıklandı

Viyana

UAEA'nın, İran'ın güvence denetimine ilişkin hazırladığı raporda, ülkenin Fordo ve Natanz nükleer tesislerindeki güncel durumu içeren bilgiler yer aldı.

Raporda, Tahran yönetiminin, söz konusu iki uranyum zenginleştirme tesisinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceğini Ajansa bildirdiği aktarıldı.

Uranyumun zenginleştirilme sürecinde kullanılan santrifüjlerin gelişmişlik düzeyi, uranyumun zenginleştirilme yüzdesinin artırılmasında önem arz ediyor.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, 14 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyarette, İran'ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmasını durdurması talebinde bulunmuş, bu İranlı muhatapları tarafından kabul edilmişti.

Bu olumlu gelişme sonrasında 21 Kasım'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından sunulan İran'a yönelik eleştiri ve tepkilerin yer aldığı karar tasarısı kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da hafızlığı tamamlayan 200 öğrenci için icazet töreni yapıldı
TİKA ile Türk Kızılay arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İstanbul Havalimanı, günlük 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarda 104 şüpheli tutuklandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek

Benzer haberler

İran'ın, nükleer tesislerinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceği açıklandı

İran'ın, nükleer tesislerinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceği açıklandı

İran ile Avrupa, Trump dönemi yaklaşırken nükleer müzakere sürecinin ilk adımı olabilecek görüşmelere başlıyor

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun tehditleri boş laftan ibaret

İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyor, Lübnan'daki ateşkesi de değerlendiriyoruz

İran: İsrail'e karşılık verme hakkımızı saklı tutuyor, Lübnan'daki ateşkesi de değerlendiriyoruz
UAEA Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı karar kabul edildi

UAEA Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı karar kabul edildi
İran neden başkentini değiştirmeyi planlıyor?

İran neden başkentini değiştirmeyi planlıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet