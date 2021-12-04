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Dünya

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Muhammet Kurşun   | 04.12.2021
İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama meydana geldi

Tahran

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

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