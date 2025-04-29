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Dünya

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.

Ahmet Dursun  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığını açıkladı.

Zeferi, patlama sonrasında yaralanarak hastanelere kaldırılanlardan 1072 kişinin taburcu edildiğini şu anda 120 kişinin hala tedavi altında olduğunu aktardı.

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İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 65'e ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Patlama sonrası çıkan yangın 2 gün devam eden çalışmaların ardından dün söndürülmüştü.

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