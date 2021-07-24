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Dünya

İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti

Ahmet Dursun   | 24.07.2021
İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti

Ankara

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker öldü.

Güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

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