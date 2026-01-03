Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,101.00
BTC/USDT
89,589.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın Pakistan sınırında çatışma

İran'ın Pakistan sınırında "ülkeye girmeye çalışan teröristler" ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Tolga Akbaba  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İran'ın Pakistan sınırında çatışma

İstanbul

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Sistan-Beluçistan Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, konuya dair açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şecai, İran-Pakistan sınırında yer alan ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde sınır muhafızları ile "İran topraklarına girmeye çalışan teröristler" arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Çatışma sırasında teröristlerin ağır kayıplar verdiğini söyleyen Şecai, kaçan teröristlerin ise geride birçok silah bıraktığını kaydetti.

Şecai, olay yerinde yapılan aramada 4 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca, 10 adet SPG-9 mühimmatı, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 240 adet doçka mermisi, 20 adet keskin nişancı fişeği, 232 adet Grenov makineli tüfek fişeği, 132 adet kalaşnikof fişeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirdiklerini aktardı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde silahlı mücadele veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İranlı General Kasım Süleymani'ye suikastın üzerinden 6 yıl geçti

İranlı General Kasım Süleymani'ye suikastın üzerinden 6 yıl geçti

İran'ın Pakistan sınırında çatışma

İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak

İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran'ın güvenliğini tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir

İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran'ın güvenliğini tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir
İran: ABD'nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için geçmişe bakmak yeterli

İran: ABD'nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için geçmişe bakmak yeterli
İran Savunma Bakanı: Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir

İran Savunma Bakanı: Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet