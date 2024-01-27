Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,273.10
BTC/USDT
41,975.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti
logo
Dünya

İran'ın güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler 9 Pakistanlıyı öldürdü

İran, saldırıda 9 Pakistanlının hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını açıklayarak olayın terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
İran'ın güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler 9 Pakistanlıyı öldürdü

Ankara

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin haber, İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansında yayımlandı.

Habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdü.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadığı aktarıldı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Sirkan Seravan bölgesinde Pakistan uyruklu kişilerin ikametgahına giren 3 silahlı kişi, ateş açarak 9 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Olayın terör saldırısı olduğunu belirten Merhameti, saldırıdan sonra kaçmayı başaran saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için emniyet ve istihbarat yetkilileri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istemişti.

Sistan-Beluçistan eyaletinde saldırılar

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.

Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti
Bakırköy'de iş insanı silahla yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

İran'ın güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler 9 Pakistanlıyı öldürdü

İran'ın güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler 9 Pakistanlıyı öldürdü

İran ile Pakistan büyükelçilerini karşılıklı olarak yeniden görevlendirdi

Milyonları yurdundan eden Suriye'deki iç savaş 13 yıldır sürüyor

Pakistan ordusu, komşu ülkelere sert mesajlar gönderdi

Pakistan ordusu, komşu ülkelere sert mesajlar gönderdi
GÖRÜŞ- Küçük hesaplar Orta Doğu'yu savaşa mı sürükleyecek?

GÖRÜŞ- Küçük hesaplar Orta Doğu'yu savaşa mı sürükleyecek?
İran Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfaya başladık" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfaya başladık" açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet