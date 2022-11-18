Dolar
18.62
Euro
19.24
Altın
1,751.60
ETH/USDT
1,204.80
BTC/USDT
16,592.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı
logo
Dünya

İran'ın batısında silahlı göstericilerle çatışmada bir albay hayatını kaybetti

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir istihbarat subayının silahlı göstericilerle çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 18.11.2022
İran'ın batısında silahlı göstericilerle çatışmada bir albay hayatını kaybetti

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde "silahlı isyancılarla" güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Beyrami'nin öldürüldüğü belirtildi.

Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kirmanşah'ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında "bazı silahlı isyancıların" güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Albay Beyrami'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı yetkili, saldırganların olayın hemen ardından yakalandığını ve yargı yetkililerine teslim edildiğini aktardı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam Meşhed, Senendec ve Bukan kentlerindeki gösteriler sırasında biri yarbay 5 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'ye gidişi kamerada

Benzer haberler

İran'ın batısında silahlı göstericilerle çatışmada bir albay hayatını kaybetti

İran'ın batısında silahlı göstericilerle çatışmada bir albay hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet