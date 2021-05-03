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Dünya

İran'dan Suriye'ye 1,5 milyon varil ham petrol sevkiyatı yapıldı

İran'dan gönderilen 1,5 milyon varil ham petrolün bu hafta Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşması bekleniyor.

Nuran Erkul Kaya   | 03.05.2021
İran'dan Suriye'ye 1,5 milyon varil ham petrol sevkiyatı yapıldı

İstanbul

Uluslararası gemi takip sistemi Tanker Trackers'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, İran Suriye'ye ham petrol sevkiyatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İran'dan gönderilen 1,5 milyon varil ham petrolün bu hafta Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşacağı öngörülüyor.

İran, geçen ay da Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde derinleşen yakıt krizinin çözümü için 3 milyon varilin üzerinde petrol sevkiyatıyla rejime destek olmuştu.

Söz konusu sevkiyat, Arman 114, Sam 121, Daran ve Romina isimli 4 petrol tankeriyle gerçekleştirilmişti.

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