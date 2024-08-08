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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Ahmet Dursun  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt

Tahran

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgalini sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.

İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir." ifadelerini kullandı.

İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

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