Dolar
39.37
Euro
45.57
Altın
3,386.01
ETH/USDT
2,578.70
BTC/USDT
106,643.00
BIST 100
9,345.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Times Higher Education (THE) Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi” açılış programında konuşuyor. (VİDEO GRAFİK) İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. -VTR- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MEB Şura Salonu'nda "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Burak Dağ  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

İsrail, İran ordusunun bir numaralı ismi Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

İsrail ordusu, gece İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 İHA'yı engellediğini iddia etti

İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail'e İran'dan gönderildiği düşünülen 30 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.

İran'dan atıldığı öne sürülen İHA'lardan birinin İsrail helikopteri tarafından imha edildiği görüntüler de ayrıca paylaşıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından bir kamu hastanesindeki haksız kazanç soruşturmasına ilişkin açıklama
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Gümrük kapılarında yaz döneminde artan yolcu geçişleri için kapsamlı hazırlık
Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Senatör Sanders'tan, Kongre onayı olmadan ABD'nin İran'a karşı askeri eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı

Senatör Sanders'tan, Kongre onayı olmadan ABD'nin İran'a karşı askeri eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı

G7 liderlerinden "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajı

ABD Savunma Bakanı'ndan "Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıkların korunacağı" mesajı

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti
ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği iddiası

ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği iddiası
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet