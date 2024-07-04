Dolar
32.57
Euro
35.17
Altın
2,359.42
ETH/USDT
3,150.00
BTC/USDT
57,655.00
BIST 100
10,804.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Fenerbahçe futbolcusu Çağlar Söyüncü, takımın kamp için bulunduğu Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, milli takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu.

Ahmet Dursun  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

Tahran

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa
En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu
İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

İran'da yapılan ankete göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Pezeşkiyan önde

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Beyaz Saray, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirdi

Beyaz Saray, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirdi
İran lideri Hamaney, yüzde 40'ta kalan seçime katılım oranının beklentilerin altında olduğunu söyledi

İran lideri Hamaney, yüzde 40'ta kalan seçime katılım oranının beklentilerin altında olduğunu söyledi
ANALİZ- Erken seçim tartışması

ANALİZ- Erken seçim tartışması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet