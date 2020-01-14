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Dünya

İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesini kaydeden kişinin gözaltına alındığı iddiası

Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulma anını görüntülediği gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 14.01.2020
İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesini kaydeden kişinin gözaltına alındığı iddiası

İstanbul

Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulma anını görüntülediği gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Muhafazakar kanada yakınlığıyla bilinen Nabaapress haber sitesine göre, uçağın vurulma anını kaydeden ve söz konusu görüntüleri Suudi Arabistan destekli bir televizyon kanalına gönderen kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili birkaç kişi gözaltına alındı. Bağlantılı kişilerle ilgili inceleme ve araştırma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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