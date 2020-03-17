İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.
İstanbul
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Koronavirüsten etkilenen ailelere maddi destek
İranlı Öğrenciler Haber Ajansında yer alan habere göre, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenenler ile düşük gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla "Korona Destek Paketi" hazırlandı.
Hazırlanan destek paketine göre ailedeki kişi sayısına göre 200 bin tümen (yaklaşık 80 TL) ila 600 bin tümen (yaklaşık 240 TL) ödeme yapılacak.
Yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren paketin ilk aşama ödemelerinin bu gece yapılacağı, yardımların tamamının da 4 ay içinde vatandaşların hesabına yatırılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Sahte içki ölümleri artıyor
Öte yandan, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana sahte içki nedeniyle 330 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu belirtti.
Muradiyan, "Bugüne kadar zehirlenenlerden 44 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Buna göre, İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a ulaştı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 51, Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.
"Yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor"
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi ise "Bazı kentlerde koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor." dedi.
Söz konusu bölgelerdeki nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Herirçi, dolayısıyla buralarda insanların fırın ve bakkallardaki sosyal mesafesinin de daha kısa olduğunu belirtti.
Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan kişilerin bu tür mahallelerdeki evlerde kendilerini izole edebilecekleri odaya sahip olmadıklarını söyleyen Herirçi, "Evde yeteri kadar oda bulunmadığı için virüs diğer aile fertlerine de bulaşıyor. Çalışmalarımızı daha çok bu bölgelere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.