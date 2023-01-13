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Dünya

İran'da meydana gelen doğal gaz patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan şehrinde bir konutta meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haydar Şahin   | 13.01.2023
İran'da meydana gelen doğal gaz patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bukan Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Resul Marufi, doğal gaz hattındaki kaçaktan kaynaklandığı düşünülen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İtfaiye ekiplerinin enkazdan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin cansız bedenini çıkardığını aktaran Marufi, biri itfaiye eri olmak üzere yaralı 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İranlı yetkili, enkaz kaldırma işlemlerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre olayın bir doğal gaz patlaması olduğunu kaydeden Marufi, patlamanın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini, gaz şirketinden uzmanların araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bukan Kaymakamı Babahan İskenderi de yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yapının tamamının, yandaki iki yapının ise yüzde 70'inin yıkıldığını belirtmişti.

Görgü tanıklarının anlattığına göre enkaz altında başkalarının da bulunabileceğini aktaran İskenderi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etmişti.​​​​​​​

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