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Dünya

İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kentinde devam ediyor.

Haydar Şahin   | 25.09.2022
İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

Tahran

Günlerdir her akşam gösterilere sahne olan Tahran'da, dün gece de geç saatlere kadar hareketli anlar yaşandı.

Başkentin birden fazla bölgesinde gösteriler düzenlendi. Bazı bölgelerde ise halkın evlerinin penceresinden protestoculara destek verdiği görüldü.

Tahran'ın Ebuzer Bulvarı'nda göstericiler ateş yakıp yolda barikat kurmaya çalışırken, kolluk kuvvetleri ise gazlı ve coplu müdahalede bulunarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Göstericiler "Devrim Muhafızları Ordusu merkezi" olduğu ileri sürülen bir noktaya saldırdı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, göstericilerin Tahran'ın Rey Şehri bölgesinde "İran Devrim Muhafızları Ordusu merkezi" olduğu ileri sürülen bir noktaya saldırdığı görülüyor. Caddelerde ateş yakıldığı görülürken, yer yer silah sesleri de duyuluyor.

Sadıkiye bölgesinde ise korna çalarak protestoculara destek veren sürücülerin sesini bastırmak için, polis aracının üzerine konulan hoparlörden İran devrimiyle ilgili marşların çalınması dikkati çekiyor.

Mazenderan eyaleti Nuşehr kentinde de slogan atarak yönetime tepki gösteren göstericilere kolluk kuvvetleri müdahale etti.

Yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor

Gösterilerin yayılması ve giderek büyümesi nedeniyle ülkede yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği yorumları yapılıyor.

Polis ve askerler arasında "olaylara yaklaşımda tartışmalar" olduğu iddia edilirken, istihbaratıyla meydanda olan Devrim Muhafızları Ordusunun askeri olarak da meydana inmesinin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

Gazetecilerin olayları takip etmesine müsaade edilmiyor

Bu arada özellikle Tahran'da internet kısıtlaması sürüyor, gazetecilerin olayları takip etmesine de müsaade edilmiyor.

Gösterilerin yapıldığı bölgelerde gözaltına alınan gazeteciler ise "casusluk" ile itham ediliyor.

Gözaltına alınanların sayısı artıyor

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, kolluk kuvvetlerinin sabah saatlerinde birçok kentte evleri dolaşarak gözaltı operasyonları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Tahran Gazeteciler Sendikası, başkentte gözaltına alınan 10 gazetecinin ismini yayınladı ve bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan Genel Savcılığı, il genelinde 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dün de Gilan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, 60'ı kadın 739 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ülkenin pek çok kentinde üniversite öğrencileri temsilcisi onlarca kişinin evlerinden gözaltına alındığı belirtilmişti.

İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalı da Tahran Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrenci sayısının 30'a ulaştığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan göstericilerin sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

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