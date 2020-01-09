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Dünya

İran'da düşen uçak için inceleme yapacak Ukraynalı heyet Tahran'a geldi

İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili inceleme yapmak üzere Ukrayna'dan bir heyet Tahran'a geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.01.2020
İran'da düşen uçak için inceleme yapacak Ukraynalı heyet Tahran'a geldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami /AA

Tahran

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İran Havayolları Kurumu Sözcüsü Hasan Rızayifer, "Ukrayna'dan, aralarında kaza inceleme uzmanlarının bulunduğu bir heyet, Tahran'a geldi." dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) de kazanın incelenmesi konusunda çağrıda bulunduklarını dile getiren Rızayifer, Ukrayna'dan gelen heyetle ilk toplantının bugün Tahran'da yapılacağını belirtti.

İran Havayolları Kurumu Başkanı Ali Abidzade, dünkü açıklamasında kara kutunun İran'da inceleneceğini, çalışmaya Ukraynalı yetkililerin de katılabileceğini söylemişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran yönetimi, uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan etmişti.

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