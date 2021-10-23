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Dünya

İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi kameraların önünde saldırıda bulundu.

Muhammet Kurşun   | 23.10.2021
İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı

Tahran

Tebriz'de İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin katıldığı devir teslim töreninde sahneye çıkan bir kişi, konuşma yapan Hürrem'e tokat attı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürrem, kendisine tokat atan kişinin eşinin aşısının bir erkek sağlık görevlisi tarafından yapıldığı için böyle bir eyleme kalkıştığı yönünde beyanatta bulunduğunu aktardı.

Hürrem, eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak affettiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını açıkladı.

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.

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