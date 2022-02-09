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Dünya

İran: Viyana'da alınacak siyasi kararlarla ilgili ABD yönetiminde uyum bulunmuyor

Açıklama, ABD'li 33 Cumhuriyetçi Senatörün, "Kongre'ye sunulmaması halinde İran ile herhangi bir anlaşmanın uygulanmasını engelleyeceklerine" dair ortak mektup yayımlamasının ardından geldi.

Ahmet Dursun   | 09.02.2022
İran: Viyana'da alınacak siyasi kararlarla ilgili ABD yönetiminde uyum bulunmuyor

Ankara

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer anlaşmanın uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya geri dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerin ilerleyebilmesi için alınması gereken siyasi kararlar hususunda ABD'nin yönetim organlarında uyum olmadığını söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin yönetim organlarından gelen sesler, Viyana görüşmelerinde ilerleme yönünde siyasi kararlar alma konusunda ülkede uyum olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasının devamında, "ABD hükümeti, kendi iç anlaşmazlıklarının bedelini İran halkının yasal haklarını ihlal ederek ödeyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani'nin bu açıklaması, ABD'li 33 Cumhuriyetçi Senatörün, "Kongre'ye sunulmaması halinde İran ile herhangi bir anlaşmanın uygulanmasını engelleyeceklerine" dair ortak mektup yayımlamasının ardından geldi.

ABD'deki bazı Cumhuriyetçi Senatörler eski Başkan Barack Obama döneminde Temmuz 2015'te varılan anlaşmayı da engellemeye çalışmış ancak Demokratların çabalarıyla anlaşmanın uygulanmasının yolu açılmıştı. ABD, Ocak 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de onayıyla yürürlüğe giren anlaşmadan eski Başkan Donald Trump döneminde çekilmişti.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar şu anda 8. turu devam eden görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.


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