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Dünya

İran ve Çin yarın 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında 25 yıllık iş birliği anlaşmasını imzalayacak

Bilal Güler   | 26.03.2021
İran ve Çin yarın 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında 25 yıllık iş birliği anlaşmasını imzalayacak

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasının Pekin yönetimi ile imzalanacağını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hatibzade, diplomatik temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, iki ülkenin yarın, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasını imzalayacağını aktardı.

Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2015 yılındaki Tahran ziyaretinde gündeme geldiğini belirten Hatibzade, "Bu anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki iş birliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in Kuşak ve Yol fikrine katılımı dikkate alındı." ifadesini kullandı.

Hatibzade, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde "yol haritası" işlevinde olduğunu vurgulayarak, anlaşmaya dair daha fazla detay paylaşmadı.

Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İran resmi haber ajansı IRNA ise, anlaşmanın her iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalanacağını açıkladı.

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