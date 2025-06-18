Dolar
39.54
Euro
45.45
Altın
3,385.72
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
104,448.00
BIST 100
9,191.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulunuyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran hakkındaki raporunun İsrail'in saldırılarına bahane oluşturduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

İstanbul

El-Cezire'ye konuşan Bekayi, İsrail'in İran'a saldırılarından UAEA'yı sorumlu tuttu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bekayi, "UAEA'nın nükleer programımıza yönelik tutumu sorumsuzcadır. Bu kurumun raporu, İsrail'in saldırılarına bahane oluşturuyor." dedi.

İsrail'in bölgeye "bitmeyecek bir savaşı" dayatmak istediğini dile getiren Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yaptığı, "İsrail ve İran arasında devam eden askeri gerilimin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik temel diplomatik çabaları sekteye uğrattığı" yönündeki açıklamasını "geç kalınmış" olarak değerlendirdi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş insanının İBB'deki hak edişlerini almak için 2 arsasını zorla devrettiği iddiası
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu
Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

ABD Savunma Bakanlığında bir albay "İsrail karşıtı" açıklamaları gerekçesiyle görevden alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan doğal gaz tedarikine ilişkin açıklama

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi
CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor
DMM, "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı

DMM, "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet