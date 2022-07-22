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Dünya

İran-Suudi Arabistan müzakerelerinde 'siyasi aşamaya' geçiliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek. Kuveyt de Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı." dedi.

Ahmet Dursun   | 22.07.2022
İran-Suudi Arabistan müzakerelerinde 'siyasi aşamaya' geçiliyor

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için yürütülen müzakerelerde "kamuoyuna açık siyasi görüşmelere" başlayacaklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yakında Tahran'a bir büyükelçi atayacağını söyledi.

Abdullahiyan, İran devlet televizyonunda katıldığı programda ülkesinin dış politikasıyla ilgili konuları değerlendirdi.

Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için Nisan 2021'de başlayan müzakerelerde şu ana kadar güvenlik konularının görüşüldüğünü belirten Abdullahiyan, "Bu 5 tur halinde yapılan müzakerelerde ilerlemeler kaydedildi." dedi.

Müzakerelere arabuluculuk yapan Irak yönetiminden, Suudi Arabistan'ın müzakereleri "kamuoyuna açık siyasi görüşmeler aşamasına" taşımaya hazır olduğuna dair bir mesaj aldıklarını aktaran Abdullahiyan, "Biz de görüşmelere siyasi düzeyde devam edebilmek ve nihayetinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesine yol açabilmek için hazır olduğumuzu duyurduk." diye konuştu.

Abdullahiyan diğer komşu Körfez ülkelerinden BAE ve Kuveyt'le de diplomatik ilişkilerin artırılacağı bir sürece girildiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:

"Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek. Kuveyt de Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı. Kuveyt'in yeni Tahran temsilcisinin de birkaç gün içinde Tahran'a gelmesi konusunda mutabık kaldığımızı ifade ettik."

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, anlaşma metninin büyük oranda hazır olduğunu ancak İran'ın anlaşmadan ekonomik fayda sağlaması için ABD'nin bazı garantiler ve taahhütleri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Abdullahiyan, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu söylediği eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da İran'ın "intikam" tehditlerinden endişe nedeniyle kendisini korumak için 2 milyon dolar harcadığına dair bilgiler aldıklarını ifade etti.

ABD'li yetkililerin müzakerelerin bir bölümünde bu endişeleri gidermek için aracıları devreye soktuğunu ancak bu talebi reddettiklerini aktaran Abdullahiyan, kendileri için Süleymani suikastının hala canlı olduğunu ve intikam söylemlerinin geçerliliğini koruduğunu kaydetti. ​​​​​​​

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