Dolar
18.90
Euro
20.20
Altın
1,847.74
ETH/USDT
1,573.80
BTC/USDT
22,453.00
BIST 100
5,392.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

İran, hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen, ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden "hipersonik balistik füze" ürettiğini duyurdu.

Haydar Şahin  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

Tahran

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen balistik füze ürettiğini söyledi.

Füzenin testlerinin başarıyla sonuçlandığını ve seri üretime geçildiğini dile getiren Bakıri, “İran bu tür füzeleri üreterek bu füzelere sahip olan üç ülkeden biri oldu.” dedi.

Söz konusu balistik füzenin hızının 8 mach (ses hızının 8 katı), menzilinin ise 1500 kilometre olduğunu ileri süren Bakıri, bu tür bir füzeye sahip olmanın ülkenin çevresindeki denizlerde yarı çapı bin kilometreyi bulan bir güvenlik alanı oluşturacağını belirtti.

Bakıri, füzenin ne zaman ve nerede test edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de 10 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söylemişti.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı

Benzer haberler

İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı

İran’ın 12 eyaletinde 500’e yakın öğrenci daha zehirlendi

İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi

İran'ın 6 eyaletinde onlarca kız öğrenci daha zehirlendi
İran'ın Urumiye kentindeki kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi

İran'ın Urumiye kentindeki kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi
UAEA Başkanı Grossi üst düzey temaslarda bulunmak üzere İran’a gidiyor

UAEA Başkanı Grossi üst düzey temaslarda bulunmak üzere İran’a gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet