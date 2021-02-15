Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu

İran'ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abadi, 23 Şubat’tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamında uygulanan Ek Protokol’den ayrılacaklarını resmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na bildirdiğini duyurdu.

Aşkın Kıyağan   | 15.02.2021
İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu

Viyana

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, 23 Şubat’tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol’den ayrılacaklarını resmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirdiğini duyurdu.

Büyükelçi Abadi, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Tahran’ın nükleer faaliyetlerini hızlandıracak ve UAEA müfettişlerinin bu ülkede yapacağı denetimleri sınırlandıracak NPT’nin Ek Protokol'üne ilişkin açıklamada bulundu.

Abadi, İran'da "nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasanın" 23 Şubat’tan itibaren uygulanacağını belirterek, "Yeni sürece zamanında, sorunsuz bir geçiş sağlamak için bugün UAEA bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

Mecliste hükümetin itirazlarına rağmen çıkarılan nükleer yasa

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

Hükümet, dış politikada ülkeyi zora sokacağı gerekçesiyle itiraz ettiği yasayı, Anayasayı Koruyucular Konseyinde (AKK) nihai onayı almasının ardından uygulamak zorunda kalmıştı.

Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 945 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı 91 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu

İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın Ek Protokol'ünden ayrılacağını duyurdu

BM'den Myanmar ordusuna "Dünya sizi izliyor, göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olur" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yönetimine yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor
BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici

BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici