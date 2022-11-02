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Dünya

İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'dan bir heyetin önümüzdeki günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileriyle görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere Viyana'ya gideceğini duyurdu.

Haydar Şahin   | 02.11.2022
İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek

Tahran

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında İran ile UAEA arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Abdullahiyan, nükleer çalışmalar nedeniyle İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin son durumuna değinerek, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile müzakereleri başlatmak ve iş birliğini güçlendirmek için önümüzdeki günlerde İran'dan Viyana'ya bir heyet göndereceğiz.” açıklamasında bulundu.

UAEA’nın teknik konulara odaklanması halinde İran’a yöneltilen suçlamaların çözüme kavuşturulacağını umduğunu söyleyen Abdullahiyan, Amerikalı yetkililerin bazı “çelişkili” açıklamalarına rağmen, anlaşmanın nihai adımlarına ulaşılması doğrultusunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell aracılığıyla mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti.

Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin son durumu görüşmek üzere Borrell ile bir telefon görüşmesi yapacağını da sözlerine ekledi.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, tarafların bundan önce Viyana'da son olarak Mart 2022’de bir araya geldiği toplantı sonrasında, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. Ancak 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

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