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Dünya

İran Meclis Başkanı'na göre İran piyasasında İsrail malları dolaşımda

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkedeki İsrail mallarının listesinin çıkarılması ve hükümetin bu malların ithalatını önlemesi çağrısında bulundu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
İran Meclis Başkanı'na göre İran piyasasında İsrail malları dolaşımda

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Meclisinde milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında, İran Anayasası'nda yer alan "Filistin halkını her yönden destekleme" ve "Siyonist rejimin barış ve güvenlik aleyhine düşmanca tavırlarına karşı durma" maddelerine işaret eden Kalibaf, "Dışişleri Bakanlığı, ana hissedarları İsrailli olan şirketlere ilişkin malların listesini çıkarmalıdır. Hükümet de bu malların ithalatını önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." dedi.

Kalibaf, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan söz konusu yasaların uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesini istedi.

İran Anayasası'nın 123'üncü maddesine göre, İsrailli şirketlere ait ürünlerin ticaretinin yasak olmasına rağmen, ülkede İsrail menşeli birçok ürünün satışının yapıldığı biliniyor.

"ABD, İran'ın ağır suyunu satın alıyor"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 9 Aralık'ta Tahran'da yaptığı bir konuşmada, nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyun ABD tarafından satın aldığını söylemişti.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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