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Dünya

İran, mahkum değişimi için ABD ile aracılar üzerinden görüşüldüğünü açıkladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD ile mahkum değişimi için aracılar üzerinden görüşüldüğünü söyledi.

Bilal Güler   | 11.04.2021
İran, mahkum değişimi için ABD ile aracılar üzerinden görüşüldüğünü açıkladı

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların serbest kalması için çabaladıklarını belirten Vaizi, "ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tüm mahkumların serbest kalması için aracılar vasıtası ile görüşmeler (ABD ile) yapılıyor." dedi.

Vaizi, söz konusu aracılar, mahkumların durumu ve görüşmelerin seyri hakkında detay bilgileri ise kamuoyu ile paylaşmadı.

ABD ile mahkum değişimine hazır olduklarını uzun süredir dile getiren İranlı yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik baskıları nedeniyle ülke dışındaki birçok İran vatandaşının tutuklandığını savunuyor.



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