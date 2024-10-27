Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
67,099.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in Ramat HaSharon kentinde bir kamyonun durağa girmesi sonucu 10'u ağır en az 40 kişi yaralandı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat konuşuyor
logo
Dünya

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söylerken misilleme çağrısında bulunmadı.

Ahmet Dursun  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söyledi

Tahran

İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Hamaney, "İki gece önce bir hata yaptılar elbette abartıyorlar. Bunu büyütmek yanlış ancak küçültmek de yanlış." dedi.

Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin bu konuda en iyi yöntemi uygulaması gerektiğini belirten Hamaney, İsrail'in önceki saldırılarında olduğu gibi bu kez doğrudan misilleme çağrısında bulunmadı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin internet yasaklarının bir kısmını kaldırma konusundaki çalışmalarına işaret eden Hamaney, "Siber alana ilişkin karar vericiler ve karar alıcılar toplumun psikolojik güvenliği konusuna da dikkat etmeli. Ülkenin yetkilileri halkın psikolojik güvenliğini sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
Fransa'da Atatürk büstünün açılış töreni yapıldı

Benzer haberler

İsrail medyasına göre İran'a saldırı başarısız olsaydı ABD İsrail pilotlarını kurtaracaktı

İsrail medyasına göre İran'a saldırı başarısız olsaydı ABD İsrail pilotlarını kurtaracaktı

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı: "Dünya, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail'e karşı birleşmeli"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi

Arap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Arap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
Biden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "son" olmasını umuyor

Biden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "son" olmasını umuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet