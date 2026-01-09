İran lideri Hamaney, bazı grupların Trump'ı memnun etmek için kamu mallarını tahrip ettiğini söyledi
İran lideri Ali Hamaney, bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söyleyerek Trump'a hitaben, "O yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin." dedi.
İran lideri Hamaney, Ocak 1977'de devrik Şah yönetimine karşı Kum kentinde başlayan ayaklanmanın yıl dönümü vesilesiyle bu kentin sakinlerini kabul ettiği toplantıda, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve dün gece şiddetlenen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- İran’da gösterilerin şiddetlenmesiyle internet kesilirken dünkü olaylarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi
ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki gösteriler üzerinden İran yönetimini tehdit ettiğini belirten Hamaney, "Dün gece Tahran'da bir grup vandal, ABD Başkanı'nı memnun etmek için kendilerine ait olan kamu mallarını tahrip etti. O (Trump) yapabiliyorsa, kendi ülkesini yönetsin." ifadelerini kullandı.
İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a saldırılarında 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, "Bu kişi, 'Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim' dedi. Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti. Ardından, 'Ben İran'ın destekçisiyim' diyor. Bir avuç, deneyimsiz ve düşüncesiz insan da buna inanıp, onun isteklerine göre hareket ediyor." dedi.
İran'ın, "yabancı güçler tarafından desteklenen ajanlara müsamaha göstermeyeceğini" söyleyen Hamaney, şöyle devam etti:
"Milletimiz yabancılar için paralı askerliği hoş görmez. Kim olursanız olun, bir yabancı için paralı asker olduğunuzda, bir yabancı için çalıştığınızda, o ülke sizi reddedilmiş sayar.
Orada kibirle tüm dünyayı yargılayan o şahıs (Trump) da bilmeli ki genellikle dünyanın zalim ve kibirli güçleri olan Firavun, Nemrut, Rıza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri tam da gururlarının zirvesindeyken devrilmişlerdir. Bu da devrilecektir."
Hamaney, "Herkes bilmelidir ki İslam Cumhuriyeti yüz binlerce şerefli insanın kanıyla iktidara geldi, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır." diye konuştu.
İran: Güvenlik güçleri ve yargı, sabotajcılara müsamaha göstermeyecek
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek." dedi
İran devlet televizyonuna göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, İran’daki protestolara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, İran Emniyet Güçlerinin, “Siyonist rejim ile onun vaftiz babası ABD’nin planlarını boşa çıkaracağına" vurgu yapılarak "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek.” ifadeleri kullanıldı.
Ekonomik koşullardan şikayet edenlerin ekonomik zarara yol açacak davranışlar sergilememesi gerektiği belirtilen açıklamada, İran halkının ülkelerinde güvensiz bir ortam oluşmasına razı olmayacağı vurgusu yapıldı.
İsrail’in, 12 günlük çatışma sürecinden bu yana İran halkına karşı savaşçı tutumunu sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Son günlerde yaşananlar her ne kadar piyasadaki istikrarsızlıktan dolayı ortaya çıkmışsa da bu durum, Siyonist düşmanın yönlendirmesiyle ülkenin güvensizliğe sürüklendiği bir sahneye dönüştürüldü.
Trump’ın geçtiğimiz günlerdeki konuşması, İsrail ile ABD’nin İran halkının kaosa sürüklenmesi konusunda ortak hareket ettiğini göstermiştir. İran halkı birlik olması sayesinde 12 günlük savaşta düşmanı yenilgiye uğrattı. Bugün de onları aynı şekilde yeneceğiz."
Açıklamada ayrıca, İran’ın bazı kentlerinde hem İran bayraklarının hem Kasım Süleymani heykellerinin yakılması konusuna dair ise “Hiçbir insan, bayrağının ateşe verilmesine izin vermez. Hiçbir İranlı Kasım Süleymani’nin heykelinin ateşe verilmesine müsaade etmez.” ifadelerine yer verildi.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.
ABD Başkanı Trump, İran'daki gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.