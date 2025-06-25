İran: İsrail saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 870 kişi yaralandı
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ankara
İran devlet televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 627 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yaralı sayısının da 4 bin 870 olduğu belirtildi.
Açıklamada, ölü ve yaralı sayının en çok Tahran ve Kirmanşah’ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan kentlerinin sıralamayı takip ettiği kaydedildi.
Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.