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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını duyurdu

İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını bildirdi.

Ahmet Dursun  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını duyurdu Fotoğraf: Sinan Yiter/AA

Tahran

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanları 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açılacak.

Kararın, Sivil Havacılık Kurumu Koordinasyon Komitesi'nin onayı ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda alındığı aktarıldı.

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Buna göre, doğu hava sahası hariç gece uçuş kısıtlamaları devam edecek.

İsfahan ve Tebriz'deki havalimanlarının da gerekli hazırlıkların ardından uçuşlara açılacağı belirtildi.

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