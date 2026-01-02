Dolar
Dünya

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına göre ülkede 2025 yılında 1922 kişi idam edildi

İran’da 2025 yılında, uyuşturucu, cinayet, casusluk, tecavüz gibi suçlardan dolayı hüküm giyen 1922 kişinin idam edildiği bildirildi.

Tolga Akbaba  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına göre ülkede 2025 yılında 1922 kişi idam edildi

İstanbul

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da 2025 yılındaki insan hakları ihlallerine dair 85 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda, İran’da 2015-2025 yılları arasındaki idam sayılarına yer verildi.

İstatistiklerde yer alan bilgilere göre, İran’da 2025 yılında 1922 kişi idam edildi ve bu, son 10 yılın en yüksek idam sayısı oldu.

Raporda ayrıca, geçen yıl idam edilenlerin yüzde 87’sinin erkek, yüzde 3’ünün kadın olduğu bilgisi yer alırken yüzde 10’unun cinsiyetinin ise tespit edilemediği aktarıldı.

