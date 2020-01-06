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Dünya

İran’ın başkenti Tahran’da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

Muhammet Kurşun   | 06.01.2020
İran’ın başkenti Tahran’da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi

Tahran

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

İran lideri Ali Hamaney, Tahran Üniversitesi kampüsünde Süleymani’nin cenaze namazını kıldırdı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, siyasi ve askeri yetkililer de cenaze törenine katıldı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, cenaze töreninde yaptıkları konuşmada ABD’ye tepki gösterdi.

Başkent Tahran’ın İnkılap ve Azadi meydanları başta olmak üzere tüm meydan ve caddelerde anma törenleri düzenlendi. İran devrimi için sembolik öneme sahip Azadi Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşün ardından Süleymani’nin cenazesi helikopterle Kum kentine götürüldü.

Süleymani’nin cenazesi, bu akşam Kum kentinde yapılacak törenin ardından yarın doğduğu yer olan Kirman kentinde toprağa verilecek.

Kasım Süleymani’nin Tahran’daki cenaze törenine halkın yoğun katılımı dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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