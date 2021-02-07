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Dünya

İran 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini söyledi.

Bilal Güler   | 07.02.2021
İran 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Arap Körfezi" ifadesini kullanması nedeniyle İran'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdiklerini belirtti.

Türkiye'de Basra Körfezi olarak bilinen bölge için İran "Fars Körfezi", Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" ifadesini kullanıyor.

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