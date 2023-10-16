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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına müdahale edeceğine yönelik iddiaları reddetti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı

İstanbul

Tesnim Haber Ajansına göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.

İran'ın 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdiği öne sürülmüştü.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletmişti.

Söz konusu iddiaya göre, ülkesinin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletmişti.

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