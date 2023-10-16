İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına müdahale edeceğine yönelik iddiaları reddetti.
İstanbul
Tesnim Haber Ajansına göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.
- İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor
- Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası
- AA'nın fotoğrafları İsrail'in fosfor bombası kullandığını bir kez daha kanıtladı
- İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına aldırmıyor
ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.
İran'ın 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdiği öne sürülmüştü.
ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletmişti.
Söz konusu iddiaya göre, ülkesinin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.