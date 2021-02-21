Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse müzakerelere başlayabiliriz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve mevcut tutumunu değiştirmesi durumunda müzakere masasına oturabileceklerini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 21.02.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse müzakerelere başlayabiliriz

İstanbul

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Zarif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, "Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse ancak o zaman müzakerelere başlayabiliriz. İran'ın finansal varlıkları, ABD'nin siyaseti nedeniyle Güney Kore ve Japonya'da bloke edildi. Bu yaklaşım değişmeli." dedi.

Avrupalıların karar vermek için ABD'nin onayına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zarif, "Avrupalılar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi, hükümetleri her ne kadar anlaşmadan bahsetse de şirketleri ABD'nin sözünü dinliyor." ifadelerini kullandı.

"Biden, Trump'ın siyasetini güdüyor, Obama'nın değil"

Washington yönetiminin KOEP'e dönmesinin ardından İran'ın zararlarını karşılaması ve bir daha aynı şeyi tekrarlamayacağı konusunda taahhüt vermesi gerektiğini belirten Zarif, şunları kaydetti:

"Biz ABD'den laf değil icraat bekliyoruz. Fakat asıl sorun şu: Joe Biden, Trump'ın siyasetini güdüyor, Obama'nın değil."

İran ile nükleer anlaşma

İran ile 5+1 ülkeleri arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD, 8 Mayıs 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve anlaşmanın olduğu gibi uygulanması konusunda ısrar etse de Washington, İran'ın balistik füzeleri ve bölgeye müdahaleleri hakkında müzakerelerde bulunmak istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse müzakerelere başlayabiliriz

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse müzakerelere başlayabiliriz

ABD'de silahlı saldırılar: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Biden, şiddetli kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi
ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı

ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı
ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Prince'ın Libya'da hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Prince'ın Libya'da hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı