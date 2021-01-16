Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. "ABD'nin İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington/f iletildiğini bildirdi.

Bilal Güler   | 16.01.2021
İran diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin, "ABD'nin, uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi aracılığıyla Washington yönetimine bir uyarı notu gönderdiğini belirtti.

Hatibzade, notta, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi merkezleri ABD'de olan uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmadığı takdirde merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanına başvuracaklarının ifade edildiğini bildirdi.

ABD yönetiminin söz konusu kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik uzun süredir uluslararası yasalara aykırı olarak zorluk çıkardığını belirten Hatibzade, bu durumun diplomatların çalışmalarını aksattığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Benzer haberler

ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı

ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı

İran diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz

Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini geçti
İran'da Kovid-19 salgınında yeni dalga korkusu

İran'da Kovid-19 salgınında yeni dalga korkusu
Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın metal uranyum üretme çalışmalarına başlamasından endişeli

Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın metal uranyum üretme çalışmalarına başlamasından endişeli