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Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Ahmet Dursun  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail saldırısında öldürülen Musevi'nin, Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve 2020’de Irak'ta, ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suriye’deki komutanlarından Musevi’nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Açıklamada, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun "kıdemli askeri danışmanı" olduğu ifade edilen Musevi'nin, 2020'de, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve Suriye'deki sözde direniş cephesine destek vermekten sorumlu olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir." denildi.

Reisi: Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı.

Reisi mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Evi 3 füzeyle hedef alındı

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Mehr Haber Ajansına yaptığı açıklamada, öldürülen İranlı komutanın büyükelçilikte görevli bir diplomat olduğunu ifade ederek, "Kendisi, burada diplomatik pasaportu ve diplomatik ikametgahı bulunan ülkemizin büyükelçiliğinin diplomatı ve ikinci danışmandı." diye konuştu.

Musevi'nin yerel saatle 14.00 sularında büyükelçilik binasında bulunduğunu daha sonra Zeynebiye Mahallesi'ndeki evine gittiğini aktaran Ekberi, "Öğleden sonra 16.20'de evi Siyonist rejim tarafından fırlatılan 3 füzeyle hedef alındı." dedi.

İranlı Büyükelçi, Musevi'nin eşinin öğretmen olduğunu ve o sırada evde bulunmadığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in saldırısına uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkının saklı tuttulduğu kaydedildi.

Daha önce de İsrail'in suikast girişimlerinin hedefi oldu

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan üst düzey askeri yetkililerden Hüseyin Polark, öldürülen İranlı komutanın önceki yıllarda İsrail tarafından düzenlenen 2 suikast girişimini atlattığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.

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