İran’da kum fırtınası 802 kişiyi hastanelik etti
İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 802 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.
Ankara
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Muazi, Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 802 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, “Bu kişilerden 92’si hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.” diye konuştu.
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Bölge halkına uyarıda bulunan Muazi, özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı.
Huzistan Meteoroloji Kurumu, kum fırtınasının Irak kaynaklı olduğunu belirttiği açıklamasında perşembe ve cuma günü için havanın halk sağlığı için tehlikeli olduğunu ifade eden “kırmızı alarm” vermişti.
Cuma günü Ahvaz’da havadaki toz miktarının 2.159 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü kaydedilmişti.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.